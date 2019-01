In den letzten Tagen des Börsenjahres 2018 vollzog die Alibaba-Aktie ausgehend von ihrem am 24. Dezember bei 129,77 US-Dollar erreichten Tief einen Anstieg auf 139,09 US Dollar. Durch diesen Anstieg konnte zwar der steile Abwärtstrend seit dem 3. Dezember gebrochen werden, nachhaltig war die Bewegung jedoch noch nicht.

Es folgte recht schnell eine neue Abwärtsbewegung, die den Kurs der Aktie in den ersten Handelstagen des neuen Jahres erneut auf die Marke von 130,00 US-Dollar zurückfallen ließ. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...