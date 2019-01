Am 1. November war die Dialog Semiconductor-Aktie bei 25,44 Euro auf ein neues Hoch angestiegen und anschließend in eine Korrektur übergegangen. Sie vollzog sich im Dezember im Wesentlichen im Bereich zwischen 22,00 und 23,00 Euro und es sah lange Zeit so aus, als könne die Marke von 22,00 Euro von den Käufern verteidigt werden.

In der letzten Woche machte die vom Großkunden Apple ausgesprochene Gewinnwarnung den Käufern jedoch einen Strich durch die Rechnung. Im Anschluss an die Meldung eröffnete ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...