Die Mitgliedsländer der EU wollen in London ansässige Wertpapierfirmen auch nach dem Brexit noch kontrollieren können. Deswegen fordern sie strengere Regeln.

Die EU-Staaten wollen die häufig in London ansässigen Wertpapierfirmen auch nach dem EU-Ausstieg Großbritanniens kontrollieren. Den Geldhäusern soll vorgeschrieben werden, in Euro-Ländern Ableger eröffnen zu müssen, wenn sie dort noch Geschäfte machen wollen, teilten die EU-Botschafter nach der Entscheidung am Montag in Brüssel mit.

