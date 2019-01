Der japanische Telekomkonzern verringert laut einem Bericht seine Investition in den Büroflächen-Anbieter. Eine Beteiligung von Softbanks Vision Fund sei nicht mehr vorgesehen.

Der japanische Technologieinvestor und Telekomkonzern Softbank will einem Medienbericht zufolge seine geplanten Investitionen in den Büroflächen-Anbieter WeWork deutlich kürzen. Softbank wolle dieses Jahr dafür nur rund zwei Milliarden Dollar auf den Tisch legen, berichtet die "Financial Times" (FT) am Montag unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Der Betrag würde deutlich unter dem 16 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...