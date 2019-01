Die französische Regierung will das Demonstrationsrecht einschränken.

Nach den erneuten Gewaltausbrüchen bei Protesten der "Gelbwesten-Bewegung" will die Regierung in Frankreich härter durchgreifen. "Wir müssen diejenigen bestrafen, die das Gesetz brechen", sagte der französische Ministerpräsident Edouard Philippe am Montag dem Sender TF1. Aus diesem Grund müssten neue Gesetze eingeführt werden. Dies könnte bereits im Februar geschehen. Die neue Gesetzgebung könnte sich an der für Fußball-Hooligans orientieren, bei der bestimmten Einzelpersonen der Zugang zu Stadien untersagt ist. Philppe sagte, grundsätzlich wolle die Regierung das Recht auf Demonstrationen in Frankreich erhalten. Von Polizeigewerkschaften kommt laut AFP die Forderung nach einer "Kartei gewalttätiger Individuen", denen das Demonstrieren verboten werden kann. Zudem sprechen sich Polizeivertreter für härtere Strafen nach Ausschreitungen gegen Beamte aus. Die französische Polizei gilt laut der AFP nach der Serie von Anschlägen in Frankreich mit mehr als 240 Toten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...