Zu Wochenbeginn zog die Emissionstätigkeit am EUR-denominierten Credit Markt erstmals im neuen Jahr merklich an. Bei den Corporates brachte Elia eine Senior Anleihe (7J, EUR 500 Mio., BBB+) bei MS+93 BP auf den Markt. Darüber hinaus konnte Veolia (5J, EUR 750 Mio., erw. Rating Baa1/BBB) eine Senior Anleihe bei MS+70 BP platzieren. Bei den Financials ließen sich eine Reihe von Covered Bond (CB) Emissionen beobachten. So begab u.a. Crédit Agricole einen CB (10J, EUR 1,5 Mrd., erw. Rating Aaa/AAA/AAA) bei MS+24 BP. Darüber hinaus brachte Société Générale eine Senior preferred Anleihe (2J, EUR 1,5 Mrd., erw. Rating A1/A/A+) bei 3mE+37 BP auf den Markt. Ratings: Nach der ...

