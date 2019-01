Valneva mit den häufigsten Fragen zum Rückzug von der Wiener Börse: Wo notieren Valneva-Aktien derzeit? Die Stammaktien von Valneva (ISIN FR0004056851) notieren seit 28. Mai 2013 an der WienerBörse und sind zum "Amtlichen Handel" im Marktsegment Prime Market zugelassen. Sienotieren außerdem an der Euronext Paris (Segment B), wo sie auch weiterhin gehandelt werden können. Valnevas Vorzugsaktien (ISIN FR0011472943) werden im Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse und an der Euronext Paris gehandelt. Was bedeutet die Beendigung der Notierung bzw. das Delisting der Valneva-Aktien von der Wiener Börse?Die Beendigung der Notierung bzw. das Delisting ist der Prozess, durch den Valneva aus dem amtlichen Verzeichnis der Wiener Börse entfernt wird. Das ...

