Leichte Gegenbewegung beim Euro-Dollar-Verhältnis: Der Kurs der Gemeinschaftswährung sinkt am Dienstagmorgen.

Der Kurs des Euro ist am Dienstag gesunken. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1447 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1445 Dollar festgesetzt.

Marktbeobachter ...

