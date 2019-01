- Wall Street baut am Montag Gewinne aus- Allgemeine Skepsis gegenüber aktueller Erholung- EURUSD schwächelt, schafft dennoch wichtige 1,14er-MarkeAn der Wall Street verbesserte sich das allgemeine Stimmungsbild aufgrund neuer Hoffnungen hinsichtlich eines Handelsabkommens zwischen den USA und China. Dutzende Delegierte der zwei größten Volkswirtschaften der Welt setzen heute die bereits am Montag begonnenen Gespräche fort, um bis zum Ablauf der gesetzten 90-Tage-Frist auf einen Deal hinzuarbeiten. Wilbur Ross sagt in einem Interview mit CNBC "Ich denke, es gibt eine sehr gute Chance, dass wir eine vernünftige Lösung finden". Der US-Handelsminister ...

