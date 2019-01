Osisko Mining Inc. gab gestern neue Analyseergebnisse vom aktuellen Bohrprogramm am zu 100% unternehmenseigenen Goldprojekt Windfall Lake in Urban Township, Québec, bekannt. Das 800.000 Meter umfassende Projekt begann anfänglich 2015. Getestet werden insbesondere die zentrale Lagerstätte Windfall sowie die angrenzende Lagerstätte Lynx.



Nunmehr konnten Ergebnisse von 53 Schnittstellen in 24 Bohrlöchern erhalten werden.



Höhepunkte der Bohrungen umfassten unter anderem:



? WST-18-0025: 2.223 g/t Gold über 2,0 Meter ? OSK-W-18-1785: 69,9 g/t Gold über 2,7 Meter ? OSK-W-18-1785-W1: 64,2 g/t Gold über 2,1 Meter



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de