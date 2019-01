Goldfuß entwickelt und fertigt unter anderem Sondermaschinen für die Pharma- und Lebensmittelindustrie sowie für die Kunststofftechnik. Schnelle Abläufe mit bis zu 60 Teilen pro Minute erfordern hier sehr präzise Zuführ-, Positionier-, Verarbeitungs- und Prüfprozesse. Mit dem XTS erhalten die Anlagen die notwendige Flexibilität, und das bei einer kompakten Bauform und kurzen Produktwechselzeiten. Dabei eröffnen sich völlig neue Lösungsansätze zur Realisierung hochdynamischer Maschinenkonzepte, indem sich sogar mechanisch bislang kaum oder nur sehr aufwendig lösbare Bewegungsaufgaben per Softwarefunktionalität komfortabel und flexibel umsetzen lassen. "Im Gegensatz zu fest getakteten Werkstückträgersystemen, bei denen wir einzelne Bearbeitungsstationen teils vierfach vorsehen müssen, bietet XTS durch seine Softwarefunktionalität jede Menge Freiraum. Dabei nutzen wir so viele Mover wie nötig und takten diese entsprechend des Prozessverlaufs", erläutert Michael Müller, Vertriebsleiter Sondermaschinenbau und Mitglied der Geschäftsleitung bei Goldfuß.Umgesetzt hat Goldfuß dies 2017 beispielsweise bei einer Sondermaschine, die Verschlussdeckel für Tablettendosen montiert. Diese Deckel verfügen über einen Sicherheitsverschluss und werden mit einem Trockenmittel befüllt. Der Montageprozess ist nicht nur mechanisch anspruchsvoll, sondern muss auch die FDA-Vorschriften 21 CFR Part 11 erfüllen. Auf diese Weise wird eine absolut saubere und keimfreie Verpackung der Medikamente gewährleistet. Da sich die Montageautomaten hauptsächlich in Reinräumen befinden, gelten auch für die Schaltschränke der Automatisierungstechnik die Vorgaben der Reinraumstufe 8. Zu den Kundenanforderungen gehören außerdem eine hohe Ausstoßgeschwindigkeit, ein minimales Produktionsrisiko sowie eine hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit des Prozesses.

XTS bietet alle notwendigen Freiheitsgrade

Das XTS bietet neben einer hohen Geschwindigkeit auch die notwendige Flexibilität, um verschieden lang dauernde Bearbeitungsschritte beim Bereitstellen, Positionieren, Montieren, Prüfen und Ausschleusen der Teile so einzubinden, dass Taktzeiten von weniger als einer Sekunde eingehalten werden können. "Wir wollten ein System realisieren, das sich unabhängig von der Anzahl der Bearbeitungsstationen aufbauen lässt. Wichtig für uns war, dass wir aufgrund der geforderten Taktzeit unsere Komponenten ...

