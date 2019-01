Von ZF haben viele ein ziemlich festgefügtes Bild. Der schwäbische Zulieferer ist bekannt für Getriebe, Lenkungen und Dämpfer. Doch jetzt bringt sich der Zulieferer in Stellung, um in den Kampf die Vorherrschsaft beim autonomen Fahren eine entscheidende Rolle zu spielen. Bei den Kameras, die in Auto ...

Den vollständigen Artikel lesen ...