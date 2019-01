Eon soll bis 2020 insgesamt 48 schnelle Ladestationen betreiben. In Skandinavien könne man dann innerhalb von 15 Minuten sein Fahrzeug aufladen.

Der Energiekonzern Eon will sein Geschäft mit besonders leistungsfähigen Stromtankstellen für Elektroautos in Skandinavien ausbauen. E.ON gründe dafür mit der dänischen Firma Clever ein Gemeinschaftsunternehmen, teilte der Versorger am Dienstag mit. Das 50:50-Joint Venture solle bis 2020 insgesamt 48 ultraschnelle Ladestandorte in Dänemark, Norwegen und Schweden betreiben.

Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...