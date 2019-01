- Europäische Länder verschärfen Vorschriften für ausländische Investment-Firmen- DE30-Bullen könnten Test der lokalen Hochs in Angriff nehmen- Bayer steigt nach positivem Urteil beim Monsanto-FallDie Aktien in Europa eröffneten am Dienstag nach einer gemischten Sitzung in Asien höher. Die Aktien in Westeuropa verzeichneten in den ersten Handelsminuten deutliche Kursgewinne, wobei vor allem italienische und schwedische Aktien zulegten. Andererseits gehören russische und polnische Aktien nach dem Start der heutigen Sitzung zu den größten Underperformern. Versicherer und Banken legten am meisten zu, während Telekommunikations- und Bauunternehmen die größten Nachzügler waren. Der DE30 konnte den gestrigen Morgengewinn nicht halten und beendete den Handel am Montag in der Nähe von 10.735 Punkten. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die 50- und 100-Tage-Linien (grüne bzw. rote Linie) in jüngster Zeit eine bullische Kreuzung aufzeigten, was auf eine bevorstehende Erholung hindeuten könnte. Darüber hinaus hielt der deutsche Leitindex die gestrigen Rückgänge bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...