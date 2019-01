Das letzte Jahr war von vielen Auf- und Abstiegen geprägt, endete aber schlussendlich mit einem Kursrückgang von rund 10 Euro. Seit Ende September schon befindet sich der Kurs der Allianz-Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Es sieht so aus, als würde sich das Bollinger Band in den nächsten Tagen weiter verengen.

Chartanalyse mit Hilfe der SMAs: Kurs weiterhin unter allen gleitenden Durchschnitten!

Anfang Dezember befand sich der Kurs noch über allen drei SMAs (38;100; 200), jetzt aber ... (Andreas Quirin)

Den vollständigen Artikel lesen ...