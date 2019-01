Die Firestarter 2019-Wertung ist noch in vollem Gange. Bei den Radar-Aktien sieht man detaillierter, wer 2019 noch eine weisse Weste hat (also bisher nur Tage mit Kursgewinnen). Es sind nach 4 Handelstagen noch 8 Titel, teilweise mit Anstiegen im zweistelligen Bereich, heute Vormittag gibt es allerdings eine Belastungsprobe für die grösseren Titel, für die Nebenwerte gilt dies am Vormittag nicht.RBI ( Akt. Indikation: 23,60 /24,14, -0,08%)CA Immo ( Akt. Indikation: 28,55 /29,21, 2,63%)EVN ( Akt. Indikation: 13,89 /14,22, -0,17%)Porr ( Akt. Indikation: 18,50 /19,07, -0,92%)Polytec ( Akt. Indikation: 9,32 /9,64, 0,50%)Semperit ( Akt. Indikation: 12,09 /12,44, 4,65%)UBM ( Akt. Indikation: 35,01 /36,43, ...

