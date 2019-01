Das Unternehmen Leddartech, das die Mobilitäts-Lidar-Plattform anbietet, kündigt Produktionsmuster des Leddarcore-LCA2-SoC an. Dieser soll eine verbesserte Lidar-Leistung und -Auflösung in einem Design bieten, das geforderte Anforderungen der Automobilbranche an die Sicherheit erfüllt.

Das LCA2-SoC soll es Tier-1-Lieferanten ermöglichen, Automotive Solid-State-Lidar zu Kosten von unter 100 US-Dollar für Einstiegslösungen bis zu unter 300 US-Dollar für Hochleistungslösungen zu entwickeln und in Serie zu produzieren. So soll der kostengünstige Einsatz von Lidar-Systemen in Serienfahrzeugen Realität werden.

"Mit der Serienversion des LCA2-System-on-Chip können wir eine deutlich höhere Reichweite als ursprünglich geplant erreichen - mit mehr als 100 m bei 10 Prozent Reflexionsvermögen", ...

