Ihre Zinsen sind niedrig, doch helfen Auszahlpläne Anlegern, einen großen Geldbetrag sparsam aufzubrauchen. Ein Ranking zeigt die besten Angebote.

Auszahlpläne scheinen ein wenig aus der Zeit gefallen, weil sie sich wegen der niedrigen Zinsen kaum mehr rentieren. Trotzdem nutzen Bankkunden das konservative Finanzprodukt immer noch. Der Vorteil: Damit helfen Verbraucher sich selbst oder ihren Angehörigen, Geld sparsam auszugeben. Mit einem Auszahlplan lässt sich Disziplin leicht verwirklichen.

Wie funktioniert das Instrument? Anlass ist oft eine Abfindung, Erbschaft oder Auszahlung einer Lebensversicherung. Der Kunde zahlt den erhaltenen Geldbetrag oder Teile davon bei der Bank ein. Die zahlt den Anlagebetrag dann über eine festgelegte Laufzeit von zum Beispiel fünf oder zehn Jahren in festen monatlichen Raten zurück, bis die Summe plus Zinsen restlos aufgebraucht ist. So lässt sich eine Erbschaft oder Abfindung bequem portionieren.

Sinnvoll kann das Instrument auch sein, wenn Eltern die täglichen Ausgaben des fern der Heimat studierenden Nachwuchses finanzieren. Den Kindern fließt dann von dem angelegten Geld ein monatlicher Betrag für Miete und Einkäufe zu. So kommen sie nicht in Versuchung, einen großen Teil des Geldes für ungeplante Urlaube oder andere Verlockungen zu verschwenden.

Einmal eingerichtet, muss sich der Bankkunde keine Gedanken mehr über die Auszahlungen machen, was mühsame Rechnerei erspart sowie nervige und je nach Gebührenpraxis der Bank sogar teure einzelne Überweisungen überflüssig macht.

Der auf dem Bankkonto gespeicherte Restbetrag eines Auszahlplans wird zudem verzinst.Das spielt aber laut Max Herbst von der FMH-Finanzberatung in Zeiten niedriger Zinsen kaum noch eine Rolle. "Aktuell ist es kaum möglich, mit Zinsen die Inflation auszugleichen", sagt Finanzexperte Herbst. Das sei aber bei anderen Zinsprodukten wie Tages- oder Festgeld ähnlich. "Für monatlich fixe Zahlungen an Enkel oder andere Angehörige ergibt das Instrument nach wie vor Sinn, auch wenn es keine Rendite bringt", sagt Herbst.

