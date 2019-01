Die Marine Harvest-Aktie ist in eine Gegenbewegung eingetreten und diese hält auch in der neuen Woche an. Der Kurs korrigiert nach unten und könnte nun auf dem Niveau des letzten Tiefs aufsetzen. Dafür spricht charttechnisch auch der Umstand, dass die 200-Tagelinie auf einem ähnlichen Niveau verläuft.

Aktuelles zur Aktie: Geht der Kurs auf unter 179 NOK zurück?

Auf diesem Niveau notiert die Aktie von Marine Harvest aktuell. Da die Durchschnittslinie nun etwas weniger stark ansteigt, ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...