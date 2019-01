Wie in den Jahren zuvor hat die Österreichische Post auch im Jahr 2018 wieder einen neuen Paketrekord zu verzeichnen: 108 Millionen Pakete transportierte das Logistikunternehmen im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu 2017, in dem insgesamt 97 Millionen Pakete versendet wurden, entspricht dies einer Zunahme von mehr als elf Prozent - und das trotz steigendem Wettbewerb am Markt. Getrieben wird das Wachstum vor allem vom boomenden Online-Handel und der damit einhergehenden Zunahme an B2C-Paketmengen (Pakete an Privatkunden).

