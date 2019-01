Der Flugzeugbauer Airbus hat sein Auslieferungsziel 2018 erfüllt und genau 800 Flugzeuge übergeben. Das ist trotzdem nur der zweite Platz: Rivale Boeing lieferte 806 Maschinen aus, verfehlte die eigenen Ziele damit aber.

Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat sein Produktionsziel im abgelaufenen Jahr wohl erreicht und muss sich trotzdem mit dem zweiten Platz hinter dem Konkurrenten Boeing zufriedengeben. In einem fulminanten Endspurt lieferte Airbus nach internen Zahlen exakt die anvisierten 800 Flugzeuge aus, wie der französisch-deutsche Konzern am Dienstag in Toulouse bestätigte. Boeing meldete fast gleichzeitig 806 Auslieferungen, verfehlte damit aber die selbstgesteckte Zielmarke, 810 bis 815 Maschinen an Leasingfirmen und Fluggesellschaften zu übergeben.

Beide hatten mit Problemen mit Zulieferern zu kämpfen, die Triebwerke und andere Teile zu spät bereitstellten. Der versöhnliche Abschluss des Jahres ...

Den vollständigen Artikel lesen ...