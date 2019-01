Amazon ist derzeit das wertvollste Unternehmen an der Börse. Analysten glauben, dass die Aktie weiteres Potenzial hat. Der Konzern ist mehr als nur ein Onlinehändler.

Ein neuer Rekord für Amazon: In dieser Woche ist der große Onlinehändler aus Seattle zum ersten Mal zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen. Der Konzern von Jeff Bezos ist nach der allgemeinen Börsenschwäche zwar längst nicht mehr eine Billion Dollar wert wie noch vor wenigen Monaten.

Aber mit einer Kapitalisierung von 796 Milliarden Dollar hat Amazon am Montag die bisherige Nummer eins, Microsoft, hinter sich gelassen. Am Dienstagmorgen kletterte der Börsenwert in New York sogar zeitweise auf 812 Milliarden Dollar. Die frühere Nummer eins, Apple, ist seit dem jüngsten heftigen Kursrutsch abgeschlagen.

Die Aktie hat in den letzten Tagen auch davon profitiert, dass die Angst vor zu hohen Zinsen und einer möglichen Rezession nachgelassen hat. Analysten glauben, dass der Kurs Potenzial hat. Laut dem Handelsblatt-Analystencheck raten von 34 befragten Analysten alle zum Kauf. Grund dafür ist auch das breit gefächerte Geschäft.

Amazon ist längst mehr als ein reiner Onlinehändler geworden. Das Unternehmen, das als Buchhändler gestartet ist, bietet eigene elektronische Geräte wie Alexa an und produziert Streaming-Videos. Es ist ein wichtiger Spieler im Cloud-Computing für Dritte und mischt in der digitalen Werbewelt mit. Außerdem hat Amazon seit der Übernahme von Whole Foods und der Eröffnung eigener Läden auch physische Supermärkte.

Erst Anfang dieser Woche hat der Analyst Brian Wieser von Pivotal Research die Bewertung der Aktie mit einem mittelfristigen Kursziel von 1?920 Dollar aufgenommen. Damit sieht er noch ein Kursplus von 20 Prozent voraus. Er begründet das damit, dass Amazon noch längst nicht das gesamte Potenzial im Einzelhandel ausgeschöpft habe. ...

