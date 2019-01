Gestoppte bzw. gedrehte Serien: EVN -1,7% auf 13,84, davor 6 Tage im Plus (15,79% Zuwachs von 12,16 auf 14,08), Porr -2% auf 18,58, davor 5 Tage im Plus (9,72% Zuwachs von 17,28 auf 18,96), Erste Group -0,99% auf 30,9, davor 3 Tage im Plus (8,41% Zuwachs von 28,79 auf 31,21), Uniqa -0,06% auf 8,015, davor 3 Tage im Plus (2,3% Zuwachs von 7,84 auf 8,02), Flughafen Wien -0,72% auf 34,5, davor 3 Tage im Plus (2,06% Zuwachs von 34,05 auf 34,75), Mayr-Melnhof -0,88% auf 112,4, davor 3 Tage im Plus (4,42% Zuwachs von 108,6 auf 113,4). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Immofinanz 22,08 (MA100: 21,64, xU, davor 95 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:Immofinanz 22,08 (MA200: 21,48, xU, davor 20 Tage unter dem MA200). ATX Folgende ...

