Die Immofinanz will eine festverzinsliche, nicht nachrangige Anleihen begeben und hat mehrere Banken beauftragt, Meetings mit Anleiheinvestoren in ganz Europa zu vereinbaren. Es wird ein Emissionsvolumen "in Benchmark-Höhe" angestrebt, gibt die Gesellschaft bekann. Der Nettoerlös soll für die Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Ein Investment-Grade-Rating für die Anleihen wird erwartet, und in Bezug auf die Immofinanz unter der Annahme einer erfolgreichen Refinanzierung von ausstehenden besicherten Verbindlichkeiten nach der Emission der Anleihen im Benchmark-Volumen.

