Seit Anfang Oktober befindet sich die Royal Dutch Shell-Aktie in einer ausgeprägten Abwärtsbewegung. Sie hat den Kurs von 30,33 Euro bis zum 27. Dezember auf 24,44 Euro zurückfallen lassen. Von hier aus stieg der Wert in den letzten Tagen wieder steil an und stieß dabei bis an die 50-Tagelinie bei 26,56 Euro vor.

Der gleitende Durchschnitt, der schon in den letzten Monaten immer wieder als Widerstand gedient hatte, zeigt auch dieses Mal seine bremsende Wirkung. Zu Beginn der Woche prallte der ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...