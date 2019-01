Auch am Dienstag zeigte sich die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie von ihrer starken Seite. Der Kurs legte um fast 2 % zu und wandert damit weiter in Richtung Norden. Aufholpotenzial gibt es reichlich, denn noch vor ein paar Monaten stand die Aktie bei 13 Euro und damit mehr als 30 % über dem aktuellen Kursniveau. In den ersten Handelstagen des laufenden Jahres hat es die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie geschafft mehr als 8 % zuzulegen. Die Quartalszahlen für das letzte Quartal werden voraussichtlich ... (Johannes Weber)

