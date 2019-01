Ein am Ende sehr enttäuschendes Jahr 2018 endete für die Aurelius-Aktie am 27. Dezember mit einem neuen Zweijahrestief bei 30,58 Euro. Der seitdem vollzogene Anstieg, lässt den Kurs heute etwas freundlicher erscheinen als an den Tagen um Weihnachten, doch nachhaltig entspannt hat sich die Lage noch nicht.

Die Aktie bleibt weiterhin fest in Bärenhand und ist seit Mitte Mai in einem steilen Abwärtstrend gefangen. Um diesen zu brechen, müsste der Kurs kurzfristig bis auf 35,90 Euro ansteigen. ... (Dr. Bernd Heim)

