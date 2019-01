Die Deutsche Bank hat auch am Dienstag einen fast schon überraschenden Aufschlag geschafft. Nach einem weiteren Plus von 1 % könne es tatsächlich kurzfristig nach oben gehen, so die Meinung von charttechnischen Spezialisten. Der Wert hat sich der Marke von 8 Euro angenähert. Bei 8 Euro würde die erste kleine Hürde auf dem Weg zurück in den charttechnischen Aufwärtstrend erreicht sein, auch wenn der formale Trendwechsel noch nicht eingeleitet wäre.

Kurzfristig zeigt der Wert eine außergewöhnliche ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...