Die BMW-Aktie hat sich im vergangenen Jahr durchweg sehr schwach präsentiert und auch im Dezember wurde der Abwärtstrend fortgesetzt. Das bisherige Tief der Bewegung wurde am 2. Januar bei 68,79 Euro ausgebildet. Von diesem Niveau aus stieg die Aktie in den letzten beiden Handelstagen wieder an.

Das erste größere Ziel der Käufer stellt die 50-Tagelinie dar. Sie fällt nur noch leicht ab und verläuft momentan bei 73,75 Euro. Aufgehalten wird die Aktie derzeit durch das Tief vom 30. November bei ... (Dr. Bernd Heim)

