Apple konnte am Dienstag erneut zulegen. Die Aktie schaffte ein Plus von fast 2 %. Damit hat der Wert die Marke von 130 Euro erneut überwunden. Gegebenenfalls geht es jetzt weiter aufwärts bis zur Marke von 140 Euro, so die Meinung von Chartanalysten. Denn die Abwärtsfahrt, eingeläutet bzw. verschärft durch die Umsatzwarnung für das vierte Quartal, ist zunächst beendet.

Die Gründe liegen in der speziellen Wahrnehmung des Unternehmens. Nun tauchen weitere Gerüchte/Bilder zu neuen Produkten auf. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...