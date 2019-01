Die Early Ship Systems von Supermicro sind nun erhältlich und können eingesetzt werden, um das volle Potenzial zukünftiger Innovationen zu nutzen, einschließlich höherer Anwendungsleistung, Ressourceneinsparungen und effizienterer künstlicher Intelligenz



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Super Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Weltmarktführer für Enterprise Computing-, Speicher-, und Netzwerklösungen sowie Green Computing-Technologie, gab heute die umfassende Verfügbarkeit des Server- und Speichersystems Early Shipment Program bekannt, welches die Kunden mittels skalierbarer Intel® Xeon® Prozessoren der nächsten Generation validieren können, die erwartungsgemäß später in diesem Jahr offiziell veröffentlicht werden.



Das gesamte X11-Portfolio von Supermicro wurde so optimiert, dass die skalierbaren Intel Xeon Prozessoren der nächsten Generation sowie zukünftige Innovationen umfassend genutzt werden können, einschließlich der persistenten Speichertechnologie Intel® Optane DC sowie der Deep Learning Boost Technologie von Intel®, um dadurch den Bereich künstliche Intelligenz effizienter zu machen. Das Server- und Speichersystem Early Shipment Program von Supermicro ist unter https://www.supermicro.com/en/products/x11-scalable erhältlich. Folgen Sie dort den entsprechenden Anweisungen oder kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner von Supermicro.



Supermicro fördert die persistente Speichertechnologie Intel Optane DC offensiv, bei der es sich um eine bahnbrechende neue Speicherstufe handelt, die mit den skalierbaren Intel® Xeon® Prozessoren kompatibel ist. Unternehmen werden in der Lage sein, Daten schneller zu verarbeiten und mehr Wert aus ihren riesigen Datensets zu extrahieren, indem diese näher an den Prozessoren sind. Die persistente Speichertechnologie Intel Optane DC ist ideal für große datenintensive Workloads und kombiniert Finanzierbarkeit, große Kapazität und native Persistenz, um Anwendungsinnovationen zu fördern und neue datenintensive Anwendungsfälle zu entdecken.



Viele X11-Systeme von Supermicro umfassen ebenfalls die ressourcensparende Architektur von Supermicro, welche die CPU und den Speicher sowie andere Subsysteme aufschlüsselt, sodass jede Ressource unabhängig erneuert werden kann, wodurch Datenzentren die Kosten für den Refresh-Zyklus sowie die Umweltauswirkungen reduzieren können. Über einen drei- bis fünfjährigen Refresh-Zyklus gesehen, bieten die ressourcensparenden Server von Supermicro im Durchschnitt leistungsfähigere und effizientere Server zu geringeren Kosten als traditionelle Rip-and-Replace-Modelle, weil Datenzentren die Übernahme von neuen und verbesserten Technologien unabhängig optimieren können.



Als führendes Unternehmen im Bereich NVMe-All-Flash-Server- und Speichersysteme unterstützt die neue Petascale-Reihe von Supermicro mit den All-Flash-NVMe-1U-Speichersystemen die Flash-Technologie der neusten Generation mittels der höchsten Speicherbandbreite, der besten IOPS-Leistung, NVMe-Over Fabrics-Unterstützung sowie Wartungsfreundlichkeit. Mit diesen 1U-Systemen, die eine rasche Speicherung mit geringer Latenz von bis zu 1PB mit 32 Front-Hot-Swap U.2, Intel Ruler, EDSFF und NF1 Form Factor SSDs unterstützen, bietet Supermicro eine nie dagewesene Flexibilität und Auswahl für leistungsfähige vernetzte Speicheranwendungen, welche die beste Latenzleistung erfordern. Diese Systeme bieten Datenzentren, die datenintensive Workloads durchführen, einen echten Time-to-Value-Vorteil.



Mehr Informationen zu den ressourcensparenden Innovationen und dem Engagement von Supermicro im Bereich Green Computing erhalten Sie unter www.supermicro.com/WeKeepITGreen.



Mehr Informationen zu Supermicro und Supermicro-Produkten finden Sie unter www.supermicro.com.



Folgen Sie Supermicro auf Facebook und Twitter, um mit aktuellen Nachrichten und Neuvorstellungen stets auf dem Laufenden zu bleiben.



Informationen zu Super Micro Computer, Inc. (SMCI)



Supermicro®, der führende Wegbereiter im Bereich hochleistungsfähiger und hocheffizienter Servertechnologie, zählt weltweit zu den wichtigsten Anbietern von fortschrittlichen Server Building Block Solutions® für Rechenzentren, Cloud Computing, Unternehmens-IT, Hadoop/Big Data, HPC sowie eingebetteten Systemen. Im Rahmen der "We Keep IT Green®"-Initiative engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und bietet Kunden die energieeffizientesten und umweltfreundlichsten Lösungen am Markt.



Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.



Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.



SMCI-F



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/805383/Super_Micro_Compute r_Early_Ship.jpg



OTS: Super Micro Computer, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/63529 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_63529.rss2



Pressekontakt: Michael Kalodrich Super Micro Computer, Inc. PR@supermicro.com