Emerging Markets sind nach Meinung von Experten einen Blick wert. Das gilt für Aktien und für Anleihen. Doch der Optimismus bleibt gebremst.

Wenn die Kurse stark schwanken, ziehen sich viele Anleger aus fernen Weltregionen zurück. Manche Experten empfehlen aber gerade jetzt, einen Blick auf die traditionell als risikoreich geltenden Schwellenländer zu werfen. BNP Paribas Asset Management schreibt: "Emerging-Market-Anleihen haben sich nach der Korrektur im Jahr 2018 wieder gut erholt und sind dank ihrer guten Fundamentaldaten heute wieder attraktiv."

Die Experten loben die stabilen Leistungsbilanzen und die verhaltene Inflation in den meisten Ländern. In Brasilien, Russland und Indien ziehe das Wachstum an. Südafrika, Malaysia und Chile seien politisch wieder stabiler geworden.

Als warnendes Beispiel nennt BNP aber die Türkei, die die Auswirkungen steigender US-Zinsen besonders spüre. "Die Krisenanfälligkeit des Landes ist angesichts der schwachen Fundamentaldaten keine Überraschung", heißt es. Dabei fallen die hohe Auslandsverschuldung, der Inflationsdruck und die Einmischung der Regierung in die Geldpolitik besonders unangenehm auf.

Bryan Carter, der das Geschäft mit Schwellenländer-Bonds bei BNP leitet, sieht aber keine generelle Krise in Schwellenländern aufziehen. "Emerging-Market-Anleihen sind außerordentlich ...

