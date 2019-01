"An den kalten Wänden eines Kellers kann es beim manuellen Lüften zu Feuchtigkeitsbildung durch die zugeführte Außenluft kommen", erklärt Michael Merscher, Geschäftsleiter der Lunos Lüftungstechnik GmbH für Raumluftsysteme. In der Folge bilden sich unangenehme Gerüche und Schimmel, die das Raumklima verschlechtern und die Bausubstanz angreifen können. Daher hat Lunos seinen Lüfter "Silvento ec" speziell auf diese Bedingungen im Untergeschoss hin optimiert. Er kann in drei Stufen betrieben werden und sorgt für eine saubere und hygienische Durchlüftung. Die integrierte Taupunktüberwachung der neuen Platine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...