Die wichtigsten europäischen Aktienmärkte konnten sich am gestrigen Handelstag weiter erholen und mit einem Zuwachs den Handel beenden. Die Hoffnung auf einen positiven Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und China lockte die Investoren an. In der Sektorenübersicht waren die Einzelhandelswerte die klaren Gewinner mit einem Plus von mehr als 2,0%. Vor allem Carrefour stach hier hervor, nach einer Kaufempfehlung durch Merrill Lynch konnte die französische Supermarktkette einen Aufschlag von 2,7% erzielen. Gehemmt wurde dieser Sektor durch die britische Handelskette WM Morrison, deren Weihnachtsgeschäft enttäuschend verlaufen war und wo es zu einem Minus von 3,2% kam. Schwächster Sektor gestern in Europa waren die defensiven Telekomwerte, auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...