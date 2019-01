Die AT&S AG bestätigte laut der gestrigen Adhoc-Meldung die EBITDA-Marge für das Geschäftsjahr 2018/19 in der Bandbreite von 24-26 %. Hingegen etwas nach unten wurde das Umsatzwachstum von der ursprünglichen Bandbreite in Höhe von 6-8 % auf eine Größenordnung in Höhe von 3 % korrigiert. S&P veröffentlichte gestern ihr (P)BBB- Rating (preliminary, Vorab-Rating) für die Immofinanz AG und die laut Unternehmensaussendung angekündigten Senioranleihenemissionen im Benchmarkvolumen. Primärmarkt: Am Unternehmensanleihemarkt platzierte unteranderenOrange eine Vierfach-EUR-GBP Tranche (A: EUR 650 Mio., 3J, MS+55 BP; B: EUR 1,25 Mrd., 5,5J, MS+85 BP; C: EUR 1,25 Mrd., ...

Den vollständigen Artikel lesen ...