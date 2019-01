Der Renault-Vorstandschef kommt vorerst nicht frei. Ein Gericht in Tokio hat einen Antrag auf Freilassung abgelehnt. Ihm drohen nun noch Monate Haft.

Der frühere Verwaltungsratschef des Renault-Partners Nissan, Carlos Ghosn, bleibt in Japan vorerst weiter in Untersuchungshaft. Das Bezirksgericht in Tokio lehnte am Mittwoch die Forderung seiner Anwälte ab, die seit mehr als 50 Tagen andauernde Inhaftierung zu beenden. Ghosn war am Vortag erstmals seit seiner Festnahme am 19. November wegen Verdachts auf Verstoß gegen Börsenauflagen vor Gericht erschienen ...

