- Scheinbar Fortschritte bei Handelsgesprächen zwischen den USA und China- US-Anleihen steigen wieder, USDJPY setzt jüngste Erholung fort- Brexit vor wichtiger Parlamentsabstimmung im FokusWeltweit profitierten die Finanzmärkte am Dienstag von einer höheren Risikobereitschaft, da die seit ca. einem Jahr anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China scheinbar nachließen. Die derzeit in Peking stattfindenden Verhandlungsgespräche werden heute für den dritten Tag in Folge fortgesetzt und die Märkte sind hinsichtlich eines Deals immer optimistischer eingestellt. US-Beamte sagten, dass es bei einigen Punkten Zeichen von Fortschritt gäbe, wie u.a. beim Kauf von landwirtschaftlichen Gütern und Rohstoffen ...

