Die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE0007501009) plant, den Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2018 um 20 Prozent von 0,10 Euro auf 0,12 Euro je Aktie anzuheben, wie am Mittwoch berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 3,38 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 3,55 Prozent. Die nächste Hauptversammlung findet am 10. Mai 2019 in München statt. "Wir haben gezeigt, dass ...

Den vollständigen Artikel lesen ...