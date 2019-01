Die im Tankergeschäft tätige Teekay Corporation (ISIN: MHY8564W1030, NYSE: TK) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 0,055 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Auf das Jahr gerechnet erhalten die Investoren 0,22 US-Dollar Dividende. Somit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 3,96 US-Dollar (Stand: 8. Januar 2019) 5,56 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 14. ...

