Atlantic Zeiser, das als selbständig agierende Einheit zur Gruppe hinzukommt, behält seinen Unternehmenssitz in Emmingen-Liptingen. Thomas Obitz, bisher kaufmännischer Geschäftsführer, wird das neu aufgestellte Unternehmen leiten. Nicht Teil der Akquisition sind die Atlantic Zeiser Aktivitäten in der Banknotenserialisierung und Individualisierung von Sicherheitsdokumenten. Diese verbleiben in der Orell Füssli Gruppe, seit 2003 alleiniger Eigentümer mit Sitz in Zürich, und werden in deren Holding als Zeiser GmbH weitergeführt.

Konzentration auf Wachstumssegmente

"Atlantic Zeiser wird sich konsequent auf Wachstumssegmente beim digitalen Inline-Printing konzentrieren", erläutert Geschäftsführer Obitz. "Im Verpackungssegment sind das vor allem die Bereiche Pharma, Kosmetik und die sogenannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...