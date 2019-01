Eine Explosion vor einem AfD-Büro in Döbeln, eine Gewalttat gegen einen AfD-Politiker. Eckhard Jesse warnt davor, den Linksextremismus aus dem Blick zu verlieren.

Der Extremismusforscher Eckhard Jesse hat davor gewarnt, den Linksextremismus in Deutschland zu unterschätzen. "Nach den Beobachtungen des Verfassungsschutzes ist die Gewalt von Links in den vergangenen Jahren stets deutlich höher gewesen als die von Rechts", sagte der renommierte Politologieprofessor der in Heidelberg erscheinenden "Rhein-Neckar-Zeitung" (Mittwoch).

Er äußerte sich im Zusammenhang mit der noch nicht aufgeklärten Prügelattacke auf den Bremer AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz. 2017 hatte das Bundeskriminalamt 1130 rechtsmotivierte Gewalttaten registriert und 1967 linksmotivierte. Die Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor. "In der Öffentlichkeit wird das kaum wahrgenommen.

Die politisch motivierte Gewalt von Links wird unterschätzt", sagte Jesse. Solche Gewalttaten richten sich häufig gegen AfD-Veranstaltungen ...

