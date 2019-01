Wie sind die Aussichten für das Börsenjahr 2019. Der Handelsstreit hat die Börse im vergangenen Jahr erheblich beeinflußt. Welche politischen Einflüsse werden die Börse in 2019 bestimmen? Wie geht es weiter bei den FAANG Aktien, Blue Chips, Elektromobilität und Gold? Aber auch über die aktuelle Lage bei Apple, Nestle und Adidas sprechen Nicole Straub und unser Korrespondent am Frankfurter Börsenparkett Mick Knauff. Schauen Sie sich hierzu unser neues Video auf aktienlust.tv an und erhalten Sie wertvolle ...

