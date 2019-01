Das Interesse an smarten Lösungen für das Zuhause, das Büro oder unterwegs nimmt stetig zu. Dabei haben Männer eher eine technische und Frauen eine soziale Motivation. Auch hier zeigt sich, dass die emotionale Kompetenz eher beim weiblichen Teil der Bevölkerung angesiedelt ist. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Entscheidung für das eine oder andere Angebot. Elektrohandwerker, die eher technisch argumentieren, werden es schwerer haben, für eine Smart-Home-Lösung zu begeistern als jene die emotionale Argumente wie Sicherheit und Komfort ins Feld führen.

Und vor allem muss man als Elektrohandwerker seinen Kunden zeigen können, was Smart Home eigentlich heißt und welchen konkreten Nutzen man als Anwender davon hat. Das meinte Elektromeister Klaus Geyer in der de-Expertenrunde »Smart Home« (Bild?1). Diese traf sich am 6.11.2018 auf der Fachmesse Belektro in Berlin zum Erfahrungsaustausch (Bild?2). In seinem Elektrohandwerksbetrieb im fränkischen Eckental setzt Klaus Geyer auf umfassende Beratung: »Wenn ich meinen Kunden zeigen kann, wie eine Sprachsteuerung im Alltag funktioniert oder wie man als Kunde selbst Einstellungen im Smart Home vornehmen kann, überwinde ich spielend Berührungsängste und Unsicherheiten.«

Für die Beratung hat Geyer eigens ein Studio in seinem Unternehmen eingerichtet. Hier leistet er viel Aufklärungsarbeit. Denn die Kunden kommen mit unterschiedlichsten Vorstellungen dazu, was Smart-Home-Lösungen eigentlich sind. Die Werbung von Anbietern wie Telekom oder Innogy vermitteln den Eindruck, dass Insellösungen das Potenzial haben, eine umfassende und durchgängige Digitalisierung leisten können. Hier zeigt Klaus Geyer, welche Interfaces und Visualisierungen im professionellen Bereich hier wirkliche Lösungen schaffen.

In eine ähnliche Richtung argumentierte auch Harald Schultz (Bild?2) vom Elektrofachgroßhandel Adalbert Zajadacz (AZ): »Nur die abstrakte Vorstellung von einem Smart Home oder Filmchen auf Youtube genügen nicht, um komplexe Systeme in ihrer Anwendung zu erklären. Wir haben daher 300.000?€ in unsere Beratungswelt der Lebensräume investiert, wo wir zeigen, was heute im Smart Home bzw. Smart Office möglich ist. Unsere Kunden im Elektrohandwerk können hier ihren Kunden zeigen, wie Sicherheit, Komfort, Entertainment und Energieeffizenz in den einzelnen Lebensbereichen mit smarter Technik umgesetzt wird.«

Schultz formulierte in diesem Zusammenhang seine Erwartungen an die Marktentwicklung wie folgt: »Wir sitzen auf einem Berg von Gold, nur gelingt es uns bisher noch nicht, dieses Gold auch in ausreichender Menge zu fördern.« Mit dem Konzept »Lebensräume« wollen die Elektrofachgroßhandlungen Bürkle, Hartl, Schmitz und Zajadacz den Smart-Home/Office-Markt für den dreistufigen Fachvertrieb zukunftsfest und lukrativ gestalten (Bild?3). Harald Schultz möchte mit dem Lebensräume-Konzept die Partner und deren Kunden abholen. Weniger technische Argumentation sollte dabei im Vordergrund stehen, weil das Endkunden in der Regel ohnehin nicht in der gesamten Komplexität überschauen können, sondern reale Wünsche und Bedürfnisse.

Das gleiche Ziel verfolgt laut Andreas Rakus (Bild?2) auch der Elektrogroßhandel Obeta mit dem Beratungs- und Schulungskonzept »Stroom.Berlin«. Im Zentrum steht dabei ein Kompetenzzentrum im Herzen von Berlin, wo vor allem die Themen »Smart Home?&?E-Mobility« gefördert werden. Ein Team von Spezialisten berät hierzu das Elektrohandwerk und seine Kunden.

Durchgängige Lösungen gefragt

Oftmals behindern heute immer noch Systemgrenzen und fehlende Durchgängigkeit der eingesetzten Produkte umfassende und überzeugende Smart-Home-Lösungen. So fehlen laut H. Schultz beispielsweise im Bereich Energiemanagement einfache Lösungen für die Verbindung von KNX-Systemen und Erneuerbaren Energien, z.?B. Wärmepumpen und PV-Anlagen. Kunden wollen aber solche Lösungen, weil sie zum einen Erneuerbare Energien nutzen wollen, sie wollen aber auch visuell erleben, welche Erträge bzw. Verbräuche ihre Anlagen bringen. Hier wendete Jürgen Kitz von Esylux ein, dass die Industrie mit KNX ja genau die Lösung geschaffen habe, um vorhandene Systemgrenzen zu überwinden und ganzheitliche Lösungen durch einen Standard für die Gebäudeautomation zu schaffen.

Schultz nahm diesen Einwand gerne auf, gab aber zu bedenken: »Nur wenige unserer Kunden sehen sich in der Lage, eine systemübergreifende, gebäudetechnische Anlage (KNX) z.B. mit einer PV-Anlage intelligent und technisch zu vernetzen.«

Stefan Gessner von Digitalstrom bestätigte den Eindruck, dass zwar viele Elektrohandwerker eine Qualifizierung für Systeme der Gebäudeautomation absolviert haben, aber nur ein geringer Anteil diese Anlagen auch im Tagesgeschäft umsetzt. Hier riet Klaus Geyer zur ...

