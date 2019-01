Der ATX schickt sich an, am 6. Handelstag 2019 auch seinen 6. Plustag zu schaffen. Die Firestarter 2019-Wertung ist ebenso noch in vollem Gange. Bei den Radar-Aktien sieht man wieder detaillierter, wer 2019 noch eine weisse Weste hat (also bisher nur Tage mit Kursgewinnen und die jeweiligen Performance). Es sind nach 5 Handelstagen noch 6 Titel, teilweise mit Anstiegen im zweistelligen Bereich. Gegenüber gestern sind Porr und EVN ausgeschieden, dafür sind auch noch ATX und ATXPrime (ausser Konkurrenz im Rennen). Und so geht es den Firestartern heute:RBI ( Akt. Indikation: 24,16 /24,21, 1,08%)CA Immo ( Akt. Indikation: 28,99 /29,17, 0,28%)Polytec ( Akt. Indikation: 9,85 /9,97, 4,32%)Semperit ( Akt. Indikation: 12,94 /13,08, 3,24%)UBM ( ...

