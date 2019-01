Wer auf die Aktie von Steinhoff setzt und spekulativ auf deutliche Besserung hofft, der wird in den kommenden Tagen möglicherweise etwas angespannter auf die Kurse blicken. Nach einem kleinen Rücksetzer am Dienstag geht es erneut darum, die Marke von 10 Cent nach unten zu verteidigen. Der Wert ist in einem charttechnischen Abwärtstrend geblieben, kann aber oberhalb von 10 Cent relative Stärke demonstrieren. Erst deutlich unterhalb von 10 Cent würde es möglicherweise zu einem raschen Abtauchen ... (Frank Holbaum)

