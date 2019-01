Die Allianz hat am Dienstag nur leicht zugelegt. Dies jedoch sollte nichts daran ändern, sich wohlwollend mit der Aktie zu beschäftigen, so die Meinung von Chartanalysten. Noch immer befindet sich der Wert in einem charttechnisch betrachtet neutralen Segment. Die Aktie ist so lange relativ stark einzuschätzen, wie die Untergrenze bei 170 Euro nicht unterkreuzt wird. Dies jedoch ist in den vergangenen Wochen trotz eines schwachen Gesamtmarktes nicht passiert. Wichtig wäre es für einen nachhaltigen ... (Frank Holbaum)

