Evotec konnte am Dienstag erneut fast 4 % aufsatteln und auch am Mittwoch geht es kräftig nach oben. Der Wert befindet sich aus charttechnischer Sicht in einem klaren Aufwärtstrend und könnte nun weitere Kursgewinne von deutlich mehr als 10 % schaffen, heißt es. Dabei ist die Aktie nach Meinung der Charttechniker nur noch einen Wimpernschlag von der Hürde bei 20 Euro entfernt. Gelingt es, auch diesen Widerstand zu überwinden, könnte die Zone bis zu 22 und 23 Euro rasch und annähernd widerstandsfrei ... (Frank Holbaum)

