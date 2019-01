Die Lattice Semiconductor Corporation, ein Anbieter von programmierbaren Logikbauelementen, hat Mark Nelson zum Corporate Vice President of Worldwide Sales ernannt. Vor seiner Tätigkeit bei Lattice war Nelson Vice President und General Manager of Worldwide Sales für die Programmable Solutions Group (PSG) der Intel Corporation.

Nelson bringt 30 Jahre Erfahrung in der Halbleiterindustrie in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Field Application Engineering (FAE) und Engineering mit. Zuletzt war er Vice President und General Manager of Worldwide Sales für ...

