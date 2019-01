Neuer Ärger für die Deutsche Post: 50 der größten Briefversender haben sich zusammengeschlossen, um zu kontrollieren, ob der Konzern die gesetzlichen Vorgaben einhält - und Briefe schnell genug zustellt.

"Der Brief erzeugt noch immer eine große Aufmerksamkeit", sagt Klaus Gettwart vom Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation (DVPT). In dem haben sich die größten Versender Deutschlands zusammengeschlossen.

Viele Empfänger öffnen ihre Briefe per Hand, schauen sie durch, bleiben dabei hängen. Der Brief sei deshalb für viele Unternehmen noch immer ein wichtiges Kommunikationsmittel mit ihren Kunden, sagt Gettwart, vor allem für Versicherungen und Krankenkassen. Wenn sie denn sicher sein können, dass die Briefe ihre Kunden rechtzeitig erreichen.

Dass alle Briefe immer rechtzeitig ankommen, daran zweifeln 50 der größten Briefversender in Deutschland nämlich. Sie wollen die Brieflaufzeiten in Deutschland nun erstmals in eigenem Auftrag messen. Und so kontrollieren, ob die Deutsche Post die gesetzlichen Vorgaben einhält oder ob sie Briefe zu langsam ausliefert.

Etwa 26 Millionen Briefe verschicken die Versicherungen, Krankenkassen und Co täglich, ...

