Der USD erfährt am Mittwoch eine Abwertung, nachdem Fed-Mitglieder Kommentare abgegeben hatten, die darauf hindeuteten, dass zukünftige Zinsschritte stärker datenabhängig sein werden. Zudem tendierten sie in Richtung der Ansicht, dass eine Zinserhöhung in diesem Jahr nicht als selbstverständlich anzusehen sei. Eine der Folgen davon ist, dass der EURUSD erstmals seit Oktober 2018 wieder deutlich über 1,15 steigt. Das Paar sieht bei 1,1625 einen weiteren Widerstand. Denken Sie daran, dass das FOMC-Sitzungsprotokoll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...